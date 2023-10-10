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Kütahya'da virajı alamayan otomobil moloz yığınına çarptı: Ölü ve yaralılar var

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#Trafik Kazası#Kütahya#Emet
Kütahyada virajı alamayan otomobil moloz yığınına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:29

Kütahya’nın Emet ilçesinde virajı alamayan otomobil moloz yığınına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Emet istikametine seyir halinde olan S.Z. yönetimindeki 43 DD 970 plakalı otomobil Sarıayak köyü Gencel mevkiinde yoğun sisinde de etkisiyle virajı alamayarak yoldan çıkıp moloz yığınına çarptı. Kazada, sürücü S.Z. ile araçta yolcu olarak bulunan Feride Gümüş İ.G., F Z., E.D. ve N.D yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hastanede tedavi altına alınan 77 yaşındaki Feride Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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#Trafik Kazası#Kütahya#Emet

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