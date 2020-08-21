MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı
GeriGündem Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘şafak' operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 133,18 gram esrar, 4,64 gram toz esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Osmangazi Mahallesi ve çevresinde oluşturulan 4 kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise 61 araç ve 118 şahıs kontrol edildi. Kural ihlalinde bulunan 8 araca toplam 4 bin 462 lira para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle