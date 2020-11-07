MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya’da uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

Kütahya’da polisin yaptığı operasyonda bir araç içerisinde 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, A. Z. ve E. Ç. isimli şahısların Kütahya’ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine şüphelilerin kullandıkları tespit edilerek takibe alındı. Bahse konu araç Kütahya-Tavşanlı yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A. Z. ve E. Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle