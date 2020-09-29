MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya’da uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ve satmak için Gediz ilçesi Çeltikçi köyüne gideceği istihbaratı alan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adı geçen aracı Gediz ilçesi Çeltikçi Köyü yolunda durdurdu. Yapılan arama sonucunda aracın sağ ön koltuğunun altında bulunan poşetin içerisine gizlenmiş vaziyette H.M. (24) isimli şahsa ait 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle