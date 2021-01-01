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KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Kütahya´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M. K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın tespit edilen ikametinden çıkarak kaçmak isteyen F. Y. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı.
Şahsın kaçarken yere attığı maddenin daha sonra yapılan incelemesinde 5 gr metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada ise, 30 gram metamfetamin maddesi,1 gram plaka esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı,1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 TL para ele geçirildi.
F. Y. isimli şahsa uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Evde bulunan M. K. ve B. Ç. isimli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. B. Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M. K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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