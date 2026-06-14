Kütahya’da şüpheli otomobil! Polisi görünce uyuşturucuyu otların arasına gizlediler

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 60 AEF 207 plakalı aracı Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelilerin geçiş güzergahında arama yapıldı.
2 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yol kenarındaki alanda otların arasına gizlenmiş bir kutu içerisinde 2 kilo skunk ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
K.E.B., E.K. ve C.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.