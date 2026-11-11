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Kütahya'da sokak ortasında 15 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı! 8 bıçak darbesiyle yaralandı

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#Kütahya#Bıçaklı Saldırı#Bıçaklı Yaralama
Kütahyada sokak ortasında 15 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı 8 bıçak darbesiyle yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 15:05

Kütahya’da tartıştığı kişiler tarafından 8 bıçak darbesiyle yaralanan 15 yaşındaki A.A., hastanede tedaviye alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi’nde meydana geldi. A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve bacaklarından 8 bıçak darbesi alan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olaya karışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı, hastanedeki tedavisi sürdüğü belirtildi.

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#Kütahya#Bıçaklı Saldırı#Bıçaklı Yaralama

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