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Kütahya'da sahte içkiden ölüm şüphesi! 3 kişi de yoğun bakımda

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#Kütahya#Sahte İçki#Yoğun Bakım
Kütahyada sahte içkiden ölüm şüphesi 3 kişi de yoğun bakımda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 13:18

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu kişilerin içkiyi aldığı büfenin sahibi tutuklandı. Evinde ölü bulunan, içeride yapılan incelemede plastik şişede etil alkol tespit edilen Özgür Ayabakan’ın (33) ise sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Bahçelievler Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapan büfeden M.Y. (43), E.A. (50) ve N.Ç. (21), önceki gün farklı zamanlarda plastik şişede içki aldı. Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan bu kişiler, yakınlarının çağırdığı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y., E.A. ve N.Ç.'nin içkileri satın aldığı büfenin işletmecisi Mustafa A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bu arada Yenidoğan Mahallesi Çanak Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Özgür Ayabakan (33) yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerinin gittiği evinde ölü buldu. Evdeki incelemede plastik şişede etil alkol bulundu. Sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ayabakan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Kütahya#Sahte İçki#Yoğun Bakım

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