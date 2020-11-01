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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Kütahya'da sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

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Kütahya'da sahte içki operasyonu! Gözaltılar var
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde sahte ve kaçak içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Altıntaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafertepe Çalköy'de iki zanlının sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin evleri ve işlettikleri kahvehanede yaptıkları aramalarda 4 litre sahte rakı, 6 litre kaçak viski, 3 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan huni buldu.

Gözaltına alınan İ.M. ve O.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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