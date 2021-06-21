Kütahya’da sağanak su baskınlarına yol açtı

Tavşanlı'da gece yarısından sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde sel suları, köy içlerine ve tarım arazilerine zarar verdi. Ayvalı köyündeki yoğun yağmur ve dolu nedeniyle kaldırım taşları söküldü, arazileri su bastı. Değirmisaz ve Ayvalı köyleri ile bölgedeki diğer köylerde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Hisarcık'ta da etkili olan sağanak sonrası Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, yer yer trafiğe kapandı. Hasanlar köyünde Tetik Deresi'nin taşması sonucu bazı evleri su bastı, ekili alanlarda zarar oluştu.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yoğun yağış görüldüğünü söyleyerek, “Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağışa maruz kaldı. Valimizin talimatları doğrultusunda tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var. Sadece bir evin duvarı yıkıldı. O evi de zaten boşalttık. Bir sıkıntı yok” dedi.

EMET'TE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Kütahya’nın Emet ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı mahallerde yaklaşık 5 saat elektrik kesintisi olurken, ilçeye bir süre içme suyu da verilemedi. Yağışın ardından Emet Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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