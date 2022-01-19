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Kütahya'da Roma döneminden sunak ve taş sütunlar ele geçirildi

#Kütahya#Tarihi Eser#Polis

KÜTAHYA'da polisin baskın düzenlediği evde, üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazılar bulunan sunak ve taş sütunlar ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.I.'nın evinde izinsiz kazı yaptığını ve elindeki tarihi eserlere alıcı bulmaya çalıştığını tespit etti. Bir süre takibe alınan M.I.'nın evine baskın düzenlendi. Evin giriş kısmındaki zemin katı parke altına gizlenen, 8 metre derinlikte, üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazılar bulunan, 2 metre büyüklüğünde olan, adak adanan ve kurban kesilen dini yapı olarak bilinen sunak ile yanında 2 taş sütun ele geçirildi. Sunak ve sütunlar, incelemeye alınırken, M.I. da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

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#Kütahya#Tarihi Eser#Polis

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