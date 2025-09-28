×
Kütahya'da peş peşe depremler

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 19:25

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19:09'da 3.6, saat 19:43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kütahya Simav'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:09'da meydana gelen depremin 6.96 km derinlikte olduğu tespit edildi. 

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA  

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, saat 19:43'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 11.91 km derinlikte olduğu kaydedildi. 

