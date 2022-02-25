Kütahya'da Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 48’inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’ya giden Abdülaziz Ayata (51) yönetimindeki 07 APS 429 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atarak ters dönen araçta sürücü Ayata ile Ahmet Ayata (28) ve İsmail Mert (48) yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.