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Gündem
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Kütahya’da orman yangını

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Kütahya’da orman yangını

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kütahya’da orman yangını
Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Tunçbilek beldesi ekipleri sevk edildi. Köyülerinde söndürme çalışmalarına katıldığı yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım hektar alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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