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Kütahya'da ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga eden 7 kişi gözaltına alındı

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#Kütahya#Cenaze Evi #Kavga
Kütahyada ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga eden 7 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 13:11

Kütahya'da hayatını kaybeden arkadaşları Halil B.'nin (19) evine giden 7 kişi ailenin tepkisiyle karşılaştı. Ölen gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı. Polise de mukavemette bulunan 7 kişi, gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı Yenidoğan Mahallesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Halil B., evin çatı katında kendini astı. Ağabeyini gören kız kardeşi, ailesine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada gencin ölüm haberini alan 7 arkadaşı, eve geldi.

Halil B'nin anne ve babası, çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu. Baba Süleyman B., oğlunun arkadaşlarının madde bağımlısı olduğunu da iddia etti. Bunun üzerine gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı.

Ekipler araya girerken, polise mukavemette bulunan E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Halil B.'nin cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Kütahya#Cenaze Evi #Kavga

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