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DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Kütahya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kütahya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
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Kütahya'da, kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesiyle sürücü Bayram Tunç (40) ve arkasındaki Volkan Türk (43) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Çavdarhisar- Kütahya yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya giden Adil Bayram Tunç yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Tunç ve arkasındaki Volkan Türk yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tunç ve Türk'ün hayatımı kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tunç ve Türk’ün cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kütahyada motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kütahyada motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahyada motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahyada motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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