Kütahya'da metruk binadaki yangın söndürüldü

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Olay, saat 20:30 sıralarında İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kullanılmayan metruk binanın birinci katında yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangını 45 dakika süren çalışmanın ardından söndürdü.

Yangından etkilenen olmazken polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.