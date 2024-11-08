Kütahya'da masaj salonlarına baskında 'pes' dedirten sözler

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 ay boyunca çalışma yürüttü.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten ekipler, kentteki 3 masaj salonuna daha baskın yaptı.

Fuhşa zorlandıkları iddia edilen biri 16 yaşında 7 kadının kurtarıldığı operasyonda, işletmeciler H.Ç. (40) ve N.K. (48), "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 Kasım'da, 3'ü masaj salonu 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin içeriğinde masaj salonunda çekilmiş müşterilere ait gizli kamera kayıtları bulunmuştu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Erhan D. (23), Burak Ç. (22), Hami İ. (33) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.