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Kütahya’da koyun sürüsüne 3 araç çarptı: 3 yaralı, 6 koyun öldü

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#Kütahya Trafik Kazası#Emet İlçesi#Koyun Sürüsü
Kütahya’da koyun sürüsüne 3 araç çarptı: 3 yaralı, 6 koyun öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 01:15

Kütahya’nın Emet ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobile, arkasından gelen 2 araç çarptı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralanırken, 6 koyun öldü.

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Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Köprücek köyü yol ayrımında meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 55 AVR 280 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Ardından gelen A.R.G. yönetimindeki 43 PN 559 plakalı ve M.T idaresindeki 43 AS 672 plakalı araçlarda duramayarak Ö.A.’nın otomobiline çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 43 PN 559 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.G. ile 43 AS 672 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.T ve 1 yaşındaki G.D yaralandı. Yarlılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürüden 6 koyunun öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da koyun sürüsüne 3 araç çarptı: 3 yaralı, 6 koyun öldü

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#Kütahya Trafik Kazası#Emet İlçesi#Koyun Sürüsü

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