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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Kütahya'da koronavirüsle mücadelede yeni karar! Marketlerdeki bazı ürünlerin satışına kısıtlama

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Kütahya'da koronavirüsle mücadelede yeni karar! Marketlerdeki bazı ürünlerin satışına kısıtlama

Kütahya'da, tam kapanma sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi. Kararda ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler kapalı olduğundan bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

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ÖNLERİNE BANT ÇEKİLEREK SATIŞA KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

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