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Kütahya'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

#Yangın#Kütahya#Emet
Kütahyada korkutan yangın Kontrol altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Akpınar Mahallesinde bulunan 4 katlı binadaki Zekeriya Aydın’a ait üst dairenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Emet Belediyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Kütahyada korkutan yangın Kontrol altına alındı

Daha sonra Emet Bor ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler alt dairelere sıçramadan yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Çatı katının ve içindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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#Yangın#Kütahya#Emet

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