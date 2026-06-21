Kütahya’da korkutan yangın! 3 ev kısmen 2 araç tamamen yandı

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Domaniç ilçesine bağlı Karaköy’de saat 13.00 sıralarında bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bahçedeki 2 araca, daha sonra çevredeki 3 eve sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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3 EV VE 2 ARABA YANDI

Yangında Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait evler kısmen yandı. Yangın sırasında, Dursun Çağlar ve oğluna ait bahçedeki 2 araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.