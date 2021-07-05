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DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Kütahya'da korkunç kaza! 1 polis şehit

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Kütahya'da korkunç kaza! 1 polis şehit

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Derbent köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan’a, M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Alışkan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan’ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti. Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan’a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kütahyada korkunç kaza 1 polis şehit



Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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