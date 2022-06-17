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Kütahya'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

#Bulgar#Aile#Kütahya
Kütahyada korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da Bulgaristanlı ailenin içinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkıp beton duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Petar Ivano Petrov yönetimindeki EH 1119 KM plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Ninkova Parashkevova olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Petar Ivanov Petrov ile birlikte eşi Nadrzhda Nikolaeva Petrova ve çocukları Kristiyana Petrova yaralandı. Yarılalar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahyada korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#Bulgar#Aile#Kütahya

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