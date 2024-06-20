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Kütahya'da kayıp olarak aranıyordu! Motosikletle sulama kanalına düşüp öldüğü ortaya çıktı

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#Kütahya#Kayıp#Motosiklet
Kütahyada kayıp olarak aranıyordu Motosikletle sulama kanalına düşüp öldüğü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 17:46

Kütahya’da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mehmet Sadık Arslan’ın kullandığı motosikletle sulama kanalına düşüp hayatını kaybettiği belirlendi.

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Mehmet Sadık Arslan, dün motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Arslan’a ulaşamayınca polise başvurdu. Bölücek Mahallesi’nde bugün sulama kanalındaki motosikleti görenler, dorumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 43 AEZ 571 plakalı motosikletin sürücüsünün cansız bedenini buldu. Yapılan araştırmada, sürücünün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Sadık Arslan olduğu tespit edildi.

Mehmet Sadık Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürerken, Arslan’ın sulama kanalına düşmeden önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Kütahya#Kayıp#Motosiklet

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