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Kütahya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Kütahya#Tavşanlı
Kütahyada kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1i çocuk 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 15:16

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 79 yaşındaki Ayşe Yalçın hayatını kaybetti, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin karşı şeride savrulduğu feci kazanın ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8’inci kilometresinde bulunan Kayıköy Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Kütahya’ya doğru giden Mustafa E. yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı istikametine dönüş yapan Osman Y. idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobil çarpıştı.

Kütahyada kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1i çocuk 4 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri karşı şeride savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın'ın (79) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Osman Y., Ayşe Yalçın ve diğer otomobilde bulunan Hacer E. ile Ahmet Burak E. (13) yaralandı.

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Kütahyada kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1i çocuk 4 yaralı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Yalçın’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kütahya#Tavşanlı

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