Kütahya’da katliam gibi kazada 4 can kaybı

#Kütahya Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Tır Kazası
Aralık 04, 2025 07:59

Kütahya-Tavşanlı karayolu Bölücek kavşağında yoğun siste meydana gelen feci kazada, kırmızı ışıkta bekleyen küspe yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında merkez istikametinden Tavşanlı yönüne ilerleyen Veli Yücel (36) yönetimindeki otomobilin, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Veli Yücel ile Badra El Alaoui’nin yanı sıra kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kütahya’da katliam gibi kazada 4 can kaybı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından dört kişinin cansız bedeni otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Kütahya’da katliam gibi kazada 4 can kaybı

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, araçlar yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya’da katliam gibi kazada 4 can kaybı


