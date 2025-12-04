Kütahya’da katliam gibi kazada 4 can kaybı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında merkez istikametinden Tavşanlı yönüne ilerleyen Veli Yücel (36) yönetimindeki otomobilin, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Veli Yücel ile Badra El Alaoui’nin yanı sıra kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından dört kişinin cansız bedeni otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Haberin Devamı

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, araçlar yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.