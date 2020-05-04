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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 16:20,Son Güncelleme:

Kütahya'da karantinadaki 164 kişi, memleketlerine uğurlandı

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Kütahya'da karantinadaki 164 kişi, memleketlerine uğurlandı
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İNGİLTERE’den koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilerek Kütahya’da öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

İngiltere’den getirildikten sonra Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 vatandaşın karantina süreleri doldu. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, AFAD'ın organizasyonuyla yurt önüne getirilen otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

Vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirip ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

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