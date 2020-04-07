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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Kütahya’da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı

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Kütahya’da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı
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KÜTAHYA’da düzenlenen operasyonlarda kaçak 5 bin 500 cerrahi maske ile bin 300 eldiven ve dezenfektan ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı adreslerde kaçak maske ve eldiven üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 farklı adreste yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 5 bin 500 cerrahi maske, bin 300 adet eldiven ve 49 adet 1 litrelik, 18 adet 250 ml, 21 adet 50 ml’lik el dezenfektanı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Polis ekipleri operasyonda ele geçirilen maske ve eldiven kutularıyla ‘Evde kal’ yazdı.

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