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Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Kütahya’da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

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Kütahya’da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
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Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi Akçaalan Mahallesi Akyokuş mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında ellerinde detektör ve çapa ile kaçak kazı yapan Ş. T ve Ş. T isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Jandarma iki şahıs hakkında tahkikata başladı.

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