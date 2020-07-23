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Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı

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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı
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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Gediz-Kütahya yolundaki Eskigediz Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Keskin'in (50) kullandığı 43 LN 282 plakalı otomobil, Mehmet Özer (84) yönetimindeki 35 HOB 36 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdullah Keskin yaralandı. Keskin, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulans ile Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Diğer araç sürücüsü Özer ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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