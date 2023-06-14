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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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#Kütahya#Emet#Otomobil
Kütahyada iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 20:41

Kütahya'nın Emet ilçesinde, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kütahya- Emet karayolu Yağdığın köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan Semiz yönetimindeki 43 AD 814 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Dinç yönetimindeki 43 FH 441 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, savrulan araçlardan Hüseyin Dinç’in otomobilinde bulunan Emine Kurt ile Hasan Semiz’in kullandığı araçta bulunan Kezban Semiz yaşamını yitirdi. Kazada, Emet Belediye Meclis üyesi İsmail Hakkı Kurt ile sürücüler Hasan Semiz ve Hüseyin Dinç’in de aralarında bulunduğu 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 4 yaralı, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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#Kütahya#Emet#Otomobil

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