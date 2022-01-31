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Kütahya'da hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

#Kütahya#Sağlıkta Şiddet#Doktor
Kütahyada hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

Kütahya'da hastane koridorunda 'omuz atma' nedeniyle çıkan tartışmada doktor B.O.'yu darbettiği gerekçesiyle 3 hasta yakını ve polise mukavemetten 1 kişi gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği önünde meydana geldi. Hasta yakını F.E., koridorda karşılaştığı doktor B.O.'ya iddiaya göre, yanından geçtiği sırada omuz attı. İkili arasında çıkan tartışma F.E.'nin yanındaki arkadaşları N.K. ve O.Ö.'nün de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Doktor B.O., ihbarla gelen polis ekiplerine kendisini darbettikleri gerekçesiyle hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine F.E., O.Ö. ve N.K. gözaltına alındı. Bu sırada koridordaki H.K. ise 3 arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Polise hakaret ederek mukavemette bulunan H.K. de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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Kütahyada hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

 

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#Kütahya#Sağlıkta Şiddet#Doktor

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