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Kütahya'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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#Kütahya#Halk Otobüsü #Trafik Kazası
Kütahyada halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:40

Kütahya'da halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam 75’inci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Yalçın yönetimindeki halk otobüsü ile karşı yönden gelen Münevver Çiftçi'nin (30) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi ile Fatma Orkun (53), Furkan Yıldız (18), Nezihat Vermez (52), Mustafa Efe Karakurt (15) ve Ebru Eser (23) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kütahya#Halk Otobüsü #Trafik Kazası

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