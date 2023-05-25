Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Fuhuş#Operasyon
Kütahyada fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 11:57

Kütahya'da, fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte fuhuş için aracılık ve yer temini sağladığı, insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İki aylık teknik takip sonucu, şüphelilerin yakalanması için Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, 6 şüphelinin adresine baskın yaptı.

Operasyonda 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Fuhuş#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik