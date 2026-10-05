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Kütahya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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#Kütahya Trafik Kazası#Domaniç-İnegöl Yolu#Osman Öztürk
Kütahyada feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 16:25

Domaniç-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Öztürk hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 2 kişi tedavi altına alındı.

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Kaza, öğleden sonra Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağında meydana geldi.

Kütahyada feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

R.E. idaresindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile Osman Öztürk yönetimindeki 43 AIF 976 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsü R.E. ile motosikletli Osman Öztürk ve arkasındaki arkadaşı E.N.K. yaralandı.

Kütahyada feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Kütahyada feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yaralılardan Osman Öztürk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kütahya Trafik Kazası#Domaniç-İnegöl Yolu#Osman Öztürk

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