Kütahya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, öğleden sonra Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağında meydana geldi.

R.E. idaresindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile Osman Öztürk yönetimindeki 43 AIF 976 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsü R.E. ile motosikletli Osman Öztürk ve arkasındaki arkadaşı E.N.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Yaralılardan Osman Öztürk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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