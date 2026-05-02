×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kütahya'da feci kaza: Otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, Porsuk Çayı’na düştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 14:02

Kütahya’da yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp Porsuk Çayı’na düşen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta ağır yaralandı, yanındaki eşi Emine Başusta ise yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. İsmet Başusta, kullandığı 07 CGU 157 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, Porsuk Çayı’na düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta, itfaiyecilerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılırken, eşi Emine Başusta'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaralı İsmet Başusta, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Emine Başusta’nın cansız bedeni ise olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKMADAN GEÇME!