Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kütahya'da düğünde havaya ateş açmışlardı! 4 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

#Kütahya#Muhtar#Soruşturma

Kütahya'da katıldıkları düğünde havaya tabancalarla ateş açıp, oynayan 4 köy muhtarının görüntüleri ortaya çıktı. Tabancalara el konulurken, muhtarlar hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kentte köy muhtarları Cevdet K. (49), Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil E. (40), geçen ekim ayında bir köy meydanındaki düğüne katıldı. Bir süre sonra oyun oynamak için ayağa kalkan 4 muhtar, bellerinden çıkarttıkları tabancalarla havaya ateş açtı. Silah sesleri ile bölgeye gelen jandarma ekipleri, muhtarlara valilik emir ve yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 135 lira idari para cezası kesti. Ayrıca 4 ruhsatsız silah ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

Kütahyada düğünde havaya ateş açmışlardı 4 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık talimatıyla jandarmada ifadeleri alınan Cevdet K. (49) Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil R. (40) hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

O ANLAR KAMERADA

Muhtarların köy düğünde havaya ateş ettikleri anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde muhtarların düğün alanında oynadıkları sırada bellerinden çıkardıkları tabancalarla havaya ateş ettiği, daha sonra ise oynamaya devam ettikleri görüldü.

Gözden Kaçmasın

Rusya saat verdi... Ukraynadan Mariupol için peş peşe açıklamalarRusya saat verdi... Ukrayna'dan Mariupol için peş peşe açıklamalarHaberi görüntüle

Kütahyada düğünde havaya ateş açmışlardı 4 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Başka bir görüntüde de muhtarların yerde çömeldikleri sırada köylülerden birinin belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş ettiği, yanına gelen birinin uyarısıyla da tabancayı saklayıp uzaklaştığı yer aldı.

Gözden Kaçmasın

Çanakkalede görüldü... Kritik uyarıÇanakkale'de görüldü... Kritik uyarıHaberi görüntüle

Kütahyada düğünde havaya ateş açmışlardı 4 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Muhtar#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen