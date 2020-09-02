Kütahya'da boş lahit bulundu

Emet ilçesinde ava çıkan İsmail Elmacı, Akpınar Mahallesi Makıfça mevkisinde lahit olduğunu fark ederek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, lahitin çevresinde yaptıkları incelemelerde de lahit kapağı buldu.

Lahitin Kütahya Müdürlüğü görevlilerince yapılacak inceleme ile hangi döneme ait olduğu belirlenecek.