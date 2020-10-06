MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya'da bir şüpheli 30 gram uyuşturucuyla yakalandı
GeriGündem Kütahya'da bir şüpheli 30 gram uyuşturucuyla yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Kütahya'da bir şüpheli 30 gram uyuşturucuyla yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya'da bir şüpheli 30 gram uyuşturucuyla yakalandı
Abone Olgoogle-news

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram metamfetamin ile yakalanan H. Ş. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri H. Ş. isimli şahsın il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kullandığı araç bilgileri tespit edildi. Bunun üzerine bahse konu araç il merkezi Tavşanlı yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H. Ş. Hakkında yasal işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle