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HaberlerGündem HaberleriKütahya'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 20:59 | Son Güncelleme:

Kütahya'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

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Kütahya'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildiği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle okulda bugün itibarıyla 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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