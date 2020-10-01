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AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 18:34 | Son Güncelleme:

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çarşamba köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu.

Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Çarşamba köyümüz 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Aynı şekilde Çarşamba köyü yollara hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Hayme Ana Türbesi'nin karantina süresince ziyarete kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.

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