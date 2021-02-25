Kütahya'da bir belde karantinaya alındı!

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, beldede Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina süresi içinde acil durumlar dışında beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin de 10 gün süreyle kapalı olmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, belde sakinlerinin ihtiyaçlarının belediye ekiplerince ve muhtarlıklarca karşılanacağı ifade edildi.