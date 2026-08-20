Kütahya'da AK Parti ilçe binasına saldırı: Şüpheli yakalandı

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Emet’te gece yarısı AK Parti İlçe Başkanlığı’na giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapıyı kırıp içeri girdikten sonra eşyalara zarar verdi. Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

İlçe Başkanlığı’nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevredeki tüm mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada güvenlik ve mobese kamerası incelenerek, şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.