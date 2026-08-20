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Kütahya'da AK Parti ilçe binasına saldırı: Şüpheli yakalandı

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#Kütahya#AK Parti#Saldırı
Kütahyada AK Parti ilçe binasına saldırı: Şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 17:51

Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece yarısı girerek kapı ve pencereleri kıran, eşyalara zarar veren şüpheli A.A., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

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Emet’te gece yarısı AK Parti İlçe Başkanlığı’na giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapıyı kırıp içeri girdikten sonra eşyalara zarar verdi. Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Kütahyada AK Parti ilçe binasına saldırı: Şüpheli yakalandı

İlçe Başkanlığı’nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevredeki tüm mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kütahyada AK Parti ilçe binasına saldırı: Şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada güvenlik ve mobese kamerası incelenerek, şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Kütahya#AK Parti#Saldırı

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