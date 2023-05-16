Kütahya'da AK Parti 3, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, Kütahya'da 430 bin 548 seçmen için 1607 sandık kuruldu.

İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre, 395 bin 958 seçmenin oy kullandığı kentte, 385 bin 546 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 180 bin 13'ünü alan AK Parti 3, 63 bin 905 oy alan CHP ve 63 bin 905 oy alan MHP ise 1'er milletvekilliği kazandı. AK Parti'de Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir Kütahya milletvekili seçilirken, MHP'de Ahmet Erbaş (57), CHP'de ise Ali Fazıl Kasap (58) yeniden meclise girdi. (DHA)