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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Kütahya’da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

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Kütahya’da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
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KÜTAHYA’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ihbar üzerine durdurulan araçta 658 uyuşturucu hap ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir’den Kütahya’nın Altıntaş ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri Dumlupınar- Altıntaş kara yolunun 5'inci kilometresinde daha önce plakası belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 658 uyuşturucu hap, yaklaşık 5 gram kubar esrar ve kağıt tabakalar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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