Kütahya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:45'te merkez üssü Kütahya Simav olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-28
Saat:02:45:51 TSİ
Enlem:39.22028 N
Boylam:28.99694 E
Derinlik:11.82 km
Detay:https://t.co/VJYw3C2fHO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi