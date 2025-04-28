Kütahya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:45'te merkez üssü Kütahya Simav olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.