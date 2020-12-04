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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Kütahya’da 101 tarihi eser ele geçirildi

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Kütahya’da 101 tarihi eser ele geçirildi
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KÜTAHYA’da polisin düzenlediği operasyonda 101 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezi ile Altıntaş ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli M.U. ve M.P., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait mızrak ucu, testi ve çok sayıda yüzüklerin bulunduğu 101 tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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