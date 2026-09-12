Kütahya yaşayan miras şöleni tüm coşkusuyla başladı

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Laleli Camii önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı.

Halk oyunları ekipleri, Mehteran Takımı ve vatandaşların da katıldığı kortej yürüyüşüne çini desenleriyle kaplı TOGG araçları da eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü Zafer Meydanı’nda son buldu.

Program, Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ardından da halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

“KÜTAHYA, SINIRLARINI AŞAN ASIRLARIN BİRİKİMİNİ, İLMİNİ, İRFANINI, SANATINI, GELENEĞİNİ VE MİRASINI BUGÜNE ULAŞTIRAN VE YARINLARA TAŞIYAN BİR MERKEZDİR”

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Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kütahya’da Yaşayan Miras Şöleni’nin 10’uncusu düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Kütahya, esas itibariyle Türkiye Yüzyılı'nın, Cumhurbaşkanımızın büyük hedefi ve uygulayıcısı olduğu Türkiye Yüzyılı'nın kadim merkezlerinden ve önemli hareket noktalarından biridir. Kütahya, sınırlarını aşan asırların birikimini, ilmini, irfanını, sanatını, geleneğini ve mirasını bugüne ulaştıran ve yarınlara taşıyan bir merkezdir. Kütahyalı olmak demek, esas itibariyle uzun asırları barındıran büyük bir mazinin sırrına ve mirasına vakıf olmak, muhteşem bir istikbalin ve istiklalin müjdeleyicisi ve taşıyıcısı olmak demektir. Kütahya demek alimler şehri demektir. Kütahya, Şeyhi, Âşık Paşa, Evliya Çelebi, Ahmet Yakupoğlu demektir. Kütahya, dünden bugüne uzanan insan hazinesiyle, değerleriyle, sanatıyla, çini başta olmak üzere kadim bir medeniyet merkezidir. Bizim varlık mücadelesini verdiğimiz asırlarda önemli bir beyliğimizin merkezidir. Hülasa, Kütahya'yı keşfetmek demek, bir maziye yolculuk yapmak ve istikbale selam vermektir. Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Kütahya Valimizin ve İl Başkanımızın kıymetli ve heyecan dolu gayretleriyle, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzün büyük eseri ve organizasyonuyla bugün burada başlıyor. Sabahtan beri çok başarılı bir organizasyonun, coşkunun, mutluluğun ve başarının izini takip ediyoruz. İnanıyorum ve biliyorum ki bu başarı ve gayret bundan sonra da devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza, Valimize, Milletvekillerimize, emeği geçen İl Başkanımıza ve mesai arkadaşlarıma kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

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“KÜTAHYA'MIZ TARİH BOYUNCA KÜLTÜRÜYLE, SANATIYLA VE DİĞER DEĞERLERİYLE ANADOLU'MUZUN KADİM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR”

Kütahya Milletvekili Adil Biçer de konuşmasında Kütahya'nın tarih boyunca kültürüyle, sanatıyla ve değerleriyle Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Kütahya'mızın tarihine baktığınızda, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bunları bünyesinde barındırmıştır. Uzun yıllar Germiyanoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış, sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu döneminde yine o seçkin yerini her zaman almıştır. Kuruluşun şehri olmasının yanı sıra, kurtuluşun da o büyük zaferinin bu topraklarda yaşanması münasebetiyle ev sahipliği yapmış yine kadim şehirlerimizden birisidir. Ama tabii ki en önemli gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde son 25 yılda sağlamıştır. Bu kalkınma hamlelerinin içerisinde Kütahya'mız her zaman önemli bir nispette payını almıştır. Tarımdan hayvancılığa, turizmden sanayiye, eğitimden sağlığa ve ulaşıma varıncaya kadar AK Parti hükümetleri döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kütahya'mız muasır medeniyetler seviyesine ulaşmıştır. Bugün de sizlerle beraber bu kadim şehrimizde Yaşayan Miras Şöleni'nin açılışını ve 3 gün sürecek olan programlarımızı icra edeceğiz” diye konuştu.

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“KÜTAHYA GERÇEKTEN YAŞAYAN BİR MİRASTIR, GİZLİ BİR HAZİNEDİR, SAKLI BİR CENNETTİR.”

Kütahya Valisi Musa Işın ise konuşmasında Kütahya’yı “Yaşayan bir miras, gizli bir hazine, saklı bir cennet” olarak tanımlayarak şöyle devam etti:

“Kütahya, her yönüyle anılmayı hak eden, ihtimam gösterilmesi gereken bir şehrimizdir. Bu vesileyle Kültür Bakanlığımızın 10'uncusunu ilimizde yapmış olması son derece önemli ve manidardır. Bu vesileyle Kültür Bakanlığımızı, Sayın Bakanımızı, Bakan Yardımcımızı, Genel Müdürümüzü ve bütün çalışanlarını tebrik ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Kütahya, kadim şehirlerden ve medeniyet merkezlerinden birisidir. Bu kadim topraklar, 1074 yılından beri Türk-İslam medeniyetinin hâkim olduğu ve aynı zamanda Türk-İslam kültürünün yaşandığı bir şehirdir. Anadolu Selçuklu Devleti'ne önemli bir merkez olmuş, beylerbeyliği merkezi olmuştur. Akabinde 160 yıl boyunca Germiyanoğulları'nın merkezi halinde varlığını sürdürmüştür. Ardından Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir şehzadeler şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıldırım Bayezid'den II. Selim'e kadar pek çoğu burada hem şehzade olarak valilik görevi yapmışlar hem de buradan imparatorluğun başına geçmişlerdir. Kütahya, her yönüyle ele alınması gereken; kültürüyle, yapılarıyla, sanat eserleriyle ve gastronomisiyle çok kıymetli bir yere sahip gizli bir hazinedir. Çinicilik artık sadece Kütahya'nın bir sembolü haline gelmiştir. 17. yüzyıldan itibaren İznik'ten devralınan bu miras, artık Kütahya'da sanatsal olarak neşvünema bulmaktadır. Bu manada çok şanslıyız ve çinicilik açısından tekel durumundayız. 3 gün boyunca dolu dolu bir program hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde ve Valimizin destekleriyle inşallah bu 3 gün boyunca çok güzel sanatsal eserler, yaşayan mirasımız, kültürel değerlerimiz, gastronomimiz ve çini eserlerimiz milletimiz tarafından görülecek ve hep birlikte icra edilecektir.”

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Protokol üyeleri daha sonra da Zafer Meydanı’nda yer alan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârların stantlarını ziyaret etti. Ardından protokol üyeleri, Kütahya Eski Çini Müzesi'nde yer alan Mehmet Gürsoy’un Çini, Menel Hüzmeli’nin Mozaik, Ayşen Avcı Çavdar’ın Ebru ile Mustafa Baştan ve 9 Filografi sanatçısının (İslami Desenler) Filografi sergilerini ziyaret ederek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldılar.

Protokol heyeti, sonrasında Kütahya Çiniciler Çarşısı’nda “Anadolu'nun Çinicileri Buluşuyor” sloganıyla kurulan ve Türkiye'nin her bölgesinden gelen 50 çini ustasının yer aldığı alanı ziyaret ettiler. Burada ayrıca Kütahya Çiniciler Odası koordinasyonunda "100 sanatçı bir pano" ismiyle kurulan; çini ustaları ile vatandaşları bir araya getiren çini boyama etkinliğini ziyaret ettiler.

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GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANATLA DOLU ŞÖLEN

Şölen kapsamında, geleneksel el sanatlarımızdan; Seramik, Ahşap Kaşık Yapımı, Mücevher Sâdekârlığı, Deri İşleme, Çarpana Dokuma, Tespih Yapımı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Gümüş İşleme, Maraş İşi, İğne Oyası, Keles Yörük Takıları, Kırkyama, Telkâri, Döşemealtı Halı Dokuma, Alaca Dokuma, Naht, Cilt, Çınarcık İşi, Sedefkârlık, Çalgı Yapımı, Suzeni, Folklorik Bebek Yapımı, Bıçakçılık, Keçecilik, Halk Resmi, Alem Yapımı, Filografi, Ahşap Oymacılığı, Cam Sanatı, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Lüle Taşı İşleme, Kazaziye, Bakırcılık, Yumurta Kabuğu Oyma Sanatı, Hereke İpek Halı Dokuma, Geleneksel Giysi Yapımı, Bastonculuk, Balıkesir Pullusu, Tel Kırma, gibi birçok sanat dalından davet edilen ustalar Zafer Meydanı’nda kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen şölen; kültürel ve sanatsal birikimimizin aynası olan somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası yaşatan sanatkârlara yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı, geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Kütahya’da Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 19 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 111 sanatçı bulunuyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan Kütahya Yaşayan Miras Şöleni, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı sunuyor.

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ev sahipliği yapan Kütahya’da oluşturulan çocuk oyun alanlarında Mangala, Topaç Çevirme, Seksek, Dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunları çocuklarla buluşuyor. Şölende Orta Oyunu ve Karagöz gösterileri de düzenleniyor.

Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 11 Eylül Cuma günü saat 20:00 de Ekin Uzunlar, 12 Eylül Cumartesi günü saat 20:00 de Uğur Işılak, 13 Eylül Pazar günü ise saat 20:00 de Şahin Atabay konserleri ve Pazar günü saat 21:00 de ise Kütahya Valiliği iş birliğiyle gerçekleşecek Salih Yılmaz konseri Zafer Meydanı’nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

KÜTAHYA YAŞAYAN MİRAS ŞÖLENİ PROGRAMI (12-13 EYLÜL 2026)

12 Eylül 2026 Cumartesi

10:30 El Sanatları Stantlarında Sanatçıların Performanslarının İzlenmesi / (Zafer Meydanı -Valilik Önü)

10:30 Anadolu’nun Çinicileri Kütahya’da Etkinlik Alanında Sanatçıların Performanslarının İzlenmesi / (Çiniciler Çarşısı Otopark Alanı)

10.30 Çini, Mozaik, Ebru ve Filografi Sergilerinin İzlenmesi / (Kütahya Eski Çini Müzesi)

17.00 Karagöz Gösterisi / (Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu)

20.00 Konser: Uğur IŞILAK / (Yer: Zafer Meydanı -Valilik Önü)

13 Eylül 2026 Pazar

10:30 El Sanatları Stantlarında Sanatçıların Performanslarının İzlenmesi / (Zafer Meydanı -Valilik Önü)

10:30 Anadolu’nun Çinicileri Kütahya’da Etkinlik Alanında Sanatçıların Performanslarının İzlenmesi / (Çiniciler Çarşısı Otopark Alanı)

10.30 Çini, Mozaik, Ebru ve Filografi Sergilerinin İzlenmesi / (Kütahya Eski Çini Müzesi)

14.00 100 Sanatçı Bir Pano / 100 Ayrı Sanatçının Hazırlayacağı Çini Eserinin Tek Panoda Birleştirileceği Etkinlik (Çiniciler Çarşısı)

17.00 Karagöz Gösterisi (Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu)

20.00 Konser: Şahin ATABAY Halk Müziği Konseri / (Zafer Meydanı -Valilik Önü)

21.00 Konser: Salih YILMAZ Konseri-Kütahya Valiliği iş birliğinde / (Zafer Meydanı -Valilik Önü)