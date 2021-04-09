Kütahya Posta Kodu kaçtır? Kütahya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu bir merkezden diğer bir merkeze gönderilecek posta gönderileri için istenilen rakamları bütünüdür. Ülkemizde bulunan Kütahya ili ve bağlı ilçelerinin ise birbirinden farklı posta kodları yer almaktadır.

Kütahya Posta Kodu kaçtır?

Kütahya ilimizin posta kodu 43000 olarak belirlenmiştir. Kütahya'ya gönderilecek olan posta gönderilerinde girilecek posta kodu 43000 olmaktadır. Bunlar dışında Kütahya'ya bağlı olan 13 ilçe yer almaktadır. Her bir ilçenin birbirinden farklı posta kodu bulunur. Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Kütahya Merkez, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı Kütahya ilimizin ilçeleri olmaktadır.

Kütahya İli ve İlçelerinin Posta Kodu Nedir?

Kütahya ilinin posta kodu 43000 olmaktadır. Kütahya iline bağlı olan ilçelerinin posta kodları ise şu şekilde belirlenmiştir:

- Altınbaş İlçesi: 43800

- Aslanapa İlçesi: 43210

- Çavdarhisar İlçesi: 43710

- Domaniç İlçesi: 43860

- Dumlupınar İlçesi: 43820

- Emet İlçesi: 43700

- Gediz İlçesi: 43640

- Hisarcık İlçesi: 43780

- Kütahya Merkez İlçesi: 43020

- Pazarlar İlçesi: 43530

- Simav İlçesi: 43590

- Şaphane İlçesi: 43950

- Tavşanlı İlçesi: 43410

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